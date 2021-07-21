Juventus'ta yeniden takımın başına geçen Massimiliano Allegri, orta sahaya bir takviye isterken şimdilerde Barcelona forması giyen eski öğrencisi Miralem Pjanic'in ismi geçiyordu. Fakat son haberlere göre Juventus, Sampdoria'dan Mikkel Damsgaard için devreye girdi.

Tuttosport'un haberine göre Juventus, orta sahaya takviye adına Mikkel Damsgaard'ı kadrosuna katmak istiyor. EURO 2020'de Danimarka formasıyla yıldızlaşan 21 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yaz 7 milyon Euro karşılığında Sampdoria'ya transfer olmuştu.

Sampdoria ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Damsgaard'ın ismi Barcelona ile de anılırken takımının en az 40 milyon Euro'luk bonservis istediği ifade ediliyordu.