İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’un formasını giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, dün aldığı haberle adeta çılgına döndü.

Torino ekibi, Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı. Ancak listede yer alması gereken 25 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, kendisine söz verilmesine rağmen kadroda adını göremedi.

Bu gelişmenin ardından konuşan tecrübeli futbolcu hocası Maurizio Sarri’ye büyük tepki gösterdi ve şu sözleri söyledi: “Kadroya gireceğimi sanıyordum. Neden kadroya alınmadığımı söylemediler bile.”

Merih Demiral kadroda

“Eğer listenin dışında kalacağımı söyleseler kesinlikle burada olmazdım, Juventus’tan ayrılırdım.”

Öte yandan Siyah-Beyazlılar’da tecrübeli stoper Giorgio Chiellini’nin dizinden ameliyat olmasının ardından ülkemizi sevindiren bir haber geldi. Sezon başında Sassuolo’dan 18 milyon Euro karşılığında Juve’ye giden Merih Demiral, Devler Ligi listesinde yer aldı.