Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo, koronavirüs kurallarını ihlal edip ev partisine katılan Weston McKennie, Paulo Dybala Arthur ile ilgili kararını verdi. İtalyan teknik adam, üç oyuncunun yarın akşam oynanacak Torino derbisinde kadroda olmayacaklarını açıkladı.

McKennie’nin Torino sırtlarındaki villasında ev sahipliği yaptığı parti, İtalyan güvenlik güçlerinin baskınına uğramıştı. Arjantinli Paulo Dybala ile Brezilyalı Arthur’un da nişanlılarıyla birlikte bulunduğu ve toplam 10 kişinin yer aldığı akşam yemeği İtalyan güvenlik güçlerinin baskınıyla son bulmuş, ve güvenlik ekiplerinin partiye katılanlara Kovid-19 kurallarını ihlalden para cezası kesmişti. Bu gelişmenin ardından Juventus'ta Paulo Dybala, Weston McKennie ve Arthur pandemi kurallarını ihlal ettikleri için kadro dışı bırakılmışlardı.

Derbi cumartesi günü

Juventus'un Serie A'nın 29. haftasında oynanacağı Torino maçı 3 Nisan Cumartesi günü TSİ 19.00'da başlayacak.





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