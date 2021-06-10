İtalyan devi Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun bu yaz takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan Juventus'un olası ayrılık durumunda kadrosunu Manchester City'den Gabriel Jesus ile güçlendirmek istediği aktarılıyor.

Tuttosport'un haberine göre Juventus, Cristiano Ronaldo ayrılırsa ilk hedef olarak Gabriel Jesus'u belirledi. Manchester City ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldızın takımdaki oynama sürelerinden memnun olmadığı belirtiliyor.

Takımdan ayrılmak istediğini kulüp yetkilileriyle paylaştığı iddia edilen Gabriel Jesus, bu sezon Manchester city forması altında Premier Lig'de çıktığı 29 maçta 9 gol, 4 asistlik skor katkısı yapmıştı.