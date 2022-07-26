Dusan Vlahovic ve Angel Di Maria'nın yanına bir hücum oyuncusu daha transfer etmeyi planlayan Juventus harekete geçti.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Juventus, geçtiğimiz 2 sezon boyunca takımda kiralık olarak forma giyen Alvaro Morata'nın bonservisini Atletico Madrid'den alamazsa, rotasını Chelsea'den Timo Werner'e veya Manchester United forması giyen Anthony Martial'e çevirecek.

Eksik parçayı tamamlamak istiyor

Juventus teknik direktörü Allegri, yeni sezon öncesi hücum hattında Dusan Vlahovic ve Angel Di Maria'nın yanında eksik bir parça olduğunu düşünüyor ve o mevkiye transfer yapılmasını istiyor.

Morata, Atletico Madrid'e geri döndü

2 yıl boyunca Juvnetus'ta kiralık olarak forma giyen Morata, anlaşmanın sona ermesinin ardından Atletico Madrid'e geri döndü. Juventus ise daha uygun bir anlaşma yapmak istediği için golcü futbolcunun 29.7 milyon Sterlin'lik satın alma opsiyonunu kullanmadı.

Martial'i daha önce de istedi

İddialara göre Morata'da sonuca ulaşamazsa hedefini Timo Werner'e veya Anthony Martial'e çevirecek olan Juventus, Fransız futbolcuyu daha önce de istemişti. İtalyan ekibi geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Martial ile Sevilla'ya kiralık olarak transfer olmasından önce ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Werner'de ise Juventus yalnız olmayacak. Alman golcü ile Juventus'un haricinde eski kulübü RB Leipzig de ilgileniyor.



