İtalyan devi Juventus'ta yeni teknik direktör Massimiliano Allegri, yeni sezonun kadrosu adına transfer çalışmalarına başladı. Allegri'nin ilk olarak orta sahayı güçlendirmek istediği ve bu doğrultuda Sassuolo'dan Manuel Locatelli'yi kadroya katmayı hedeflediği belirtiliyor.

Tuttosport'un haberine göre Allegri, yönetimden Manuel Locatelli transferini talep edecek. Sassuolo ile olan sözleşmesi 2023'te bitecek Locatelli'nin bu yaz takımdan ayrılabileceği ifade ediliyor.

Yaz transfer döneminin gözde isimlerinden olması beklenen Locatelli ile Juventus'un yanı sıra Manchester City, PSG ve Real Madrid de ilgileniyor.