Juventus'un 43 yaşındaki tecrübeli kalecisi Gianluigi Buffon, İtalya'da futbol akademisi kurdu. 8 ila 16 yaşları arasındaki kız ve erkek çocuklara eğitim verecek akademide kalecilik eğitiminin ön planda olacağı öğrenildi.

Buffon yaptığı açıklamada, "Buffon Futbol Akademisi, sekiz ila 16 yaş arası kız ve erkek çocuklara, futbol dünyasında bir gelecek hayal edenlerin teknik becerilerini geliştirmeyi amaçlayan oldukça uzmanlaşmış bir kurs sunmak için oluşturuldu. Eğitimin değerine her zaman inandım, hatta bu karmaşık dönemde her birimiz için daha da fazla. Her kaleci için özel olarak oluşturulmuş kişiselleştirilmiş bir antrenman programı ile eksiksiz bir paket sunuyoruz" dedi.





"Haziran'da başlatmayı umuyoruz"

İtalyan kaleci akademinin ne zaman hizmet vermeye başlayacağıyla ilgili, "Buffon Yaz Kampı'nı Haziran ayı gibi erken başlatabilmeyi umuyoruz ve dileğim 13 Haziran'da Marina di Pietrasanta'da erkeklerle buluşabilmek, ancak açıkçası faaliyetlerin başlangıcı COVID'e bağlı olacak tabi" ifadelerini kullandı.