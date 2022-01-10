İtalyan devi Juventus'ta kiralık olarak oynayan ve bonservisi Fiorentina'da bulunan Federico Chiesa sezonu kapattı.

Football Italia'da yer alan habere göre Juventus'un, Roma'yı 4-3'lük skorla yendiği karşılaşmada sakatlanan Federico Chiesa, sezonu kapattı.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada ise bugün sabah saatlerinde yapılan testlerin ardından Chiesa'nın ön çapraz bağlarından sakatlandığı ve bu nedenden dolayı 24 yaşındaki İtalyan futbolcunun önümüzdeki günlerde ameliyat olması gerekeceği belirtildi.

Bu sezon 18 maçta forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, 4 gol ve 4 asistlik performans göstermişti.



