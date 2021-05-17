Juventus yeniden ilk 4 dışında

İtalya Ligi Serie A'da şampiyonluğunu iki hafta önce ilan eden İnter'i sahasında 3-2 yenen Juventus, bir anda Şampiyonlar Ligi'ne gidiş bileti olan ilk 4 içine tekrar girmeyi başarmıştı. Ancak dün Napoli, deplasmanda Fiorentina'yı, 56'da İnsigne ve 67'de de Venuti'nin (k.k) golleriyle 2-0 yenerek, bitime 1 hafta kala yeniden 76 puanla ilk 4'e adını yazdırdı.

Juventus ise şu an için 75 puanla Avrupa Ligi bileti olan 5. sıraya geriledi.

SERIE A PUAN DURUMU