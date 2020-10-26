Juventus - Verona maç sonucu: 1 - 1
Juventus 5.hafta maçında sahasında Verona ile 1-1 berabere kaldı. Milli oyuncu Merih Demiral'ın 90 dakika görev yaptığı maçta Juventus, Favilli'nin golüyle geriye düştü ancak yeni transfer Kulusevski ile puanı aldı. Ronaldo'nun oynamadığı ikinci maçı da berabere bitiren Torino ekibi, üst sıralardan uzakta kaldı
Juventus 5.hafta maçında sahasında Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı. Milli oyuncu Merih Demiral 90 dakika görev yaptı. Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Cristiano Ronaldo'dan yoksun olarak maça çıkan Juventus geçen hafta Crotone deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberli,ğin ardından bu haftada puan kaybetti.
İkinci yarıda Favilli'nin golüyle geriye düşen Juventus, yeni transfer Kulusevski'nin golüyle eşitliği yakaladı. Hükmen galip ilan edilen Napoli maçı dışında 4 maça çıkan Juventus, bir galibiyet üç beraberlik aldı