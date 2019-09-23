Juventus, Vedat Muriqi için geliyor

Galatasaray derbisi Vedat Muriqi için her açıdan farklı bir boyut kazanmaya başladı. Transferde sarı-kırmızılı takımla uzun pazarlıklar yaptıktan sonra Fenerbahçe'ye imza atan Kosovalı golcünün, Türk Telekom Stadı'nda hoş karşılanmayacağını tahmin etmek zor değil. Sarı-lacivertli taraftarlar ise Vedat'tan gol bekliyor. Sadece Türkiye'deki futbolseverlerin değil, Avrupa'nın dev kulüplerinin de gözü derbide 25 yaşındaki yıldızın üzerinde olacak.

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SERBEST KALMA MADDESİ YOK, RİZE PAY ALACAK

Tottenham, Napoli ve Lazio'dan sonra bir başka dünya devi de Muriqi'i listesine aldı. İtalyanların önemli kulübü Juventus'un Vedat Muriqi için Galatasaray- Fenerbahçe derbisine gözlemci göndereceği ve teknik direktör Sarri'ye detaylı bir rapor sunulacağı öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi ise, Vedat'ı sezon sonuna kadar kesinlikle satmayı düşünmüyor. Oyuncunun sözleşmesinde serbest kalma maddesi de bulunmuyor. Vedat satılırsa, satıştan elde edilecek kârdan yüzde 15 pay Çaykur Rizespor'a verilecek.

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5 MAÇTA DA 90 DK. OYNADI

Fenerbahçe ile 5 Süper Lig maçında da 90 dakika sahada kalan Vedat Murigi 3 gol, 1 asiste imza attı. Ankaragücü karşısında bir gol bir asistle oynarken 3 puanı getiren isim olan Vedat 2-1 kazanılan Başakşehir maçında da gol perdesini açmıştı.

5 MAÇA ÇIKTI

Vedat, 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Kosova formasıyla 5 maça çıktı. Tamamında 90'ar dakika sahada kaldı. 3 gol attı, 2 de asist yaptı.

Kaynak: Sabah

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