Geçtiğimiz haziran ayında yapılan anlaşmayla birlikte İtalya Süper Kupası finalinin 5 yıl boyunca 3 kez Suudi Arabistan’da oynanacağı resmileşmişti. Bu anlaşma çerçevesinde ilk heyecan, bu akşam Milan ile Juventus arasında oynanacak final maçıyla yaşanacak.

King Abdullah Sports City Stadı’nda oynanacak kapışma, saat 20.30’da TRT Spor’dan yayınlanacak.

Her iki kulübe de Araplar, 3.5 milyon Euro ödeme yapacak.

Karşılaşma öncesi Juve’nin iki yıldızı Dybala ile Pjanic, Araplar’ın geleneksel kıyafetlerini giydi ve bir etkinliğe katıldı. İkilinin keyifli anları dikkatlerden kaçmadı.