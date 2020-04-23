TFF 1.Lig ekiplerinden Altınordu'nun bu sezon vitrine çıkardığı 16 yaşıdaki stoper Ravil Tagir, Avrupa devlerinin radarına girdi. Kazak asıllı Türk futbolcu hakkında son dakika transfer açıklaması geldi.

Avrupa'nın dev ekipleri Juventus ve Manchester City tarafından takip edilen Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tagir'e başka teklifler olduğunu da söyleyen menajer Ömer Uzun, "Ben Altınordu kulübüyle uzun yıllardır çalışıyorum. Ravil de Altınordu'nun bu sene vitrine çıkardığı yıldızlardan sadece bir tanesi. Ravil Tagir'in çok iyi bir sezon geçirdiğini düşünüyorum. 16 yaşında oynamaya başladı. Avrupa'daki büyüklerin birçoğu Ravil'i ve Altınordu'nun diğer oyuncularını izliyor. Süreç şu anda her yerde durmuş durumda. Altınordu ekibiyle birlikte bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapılacaktır. Ravil'i izleyen takımlar var. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından teklifler de var. Önümüzdeki günlerde oyuncunun planlaması en iyi şekilde, kendisiyle birlikte yapılacaktır. Bunu zaten Altınordu'dan çıkmış diğer isimlerde Cengiz'de, Çağlar'da Barış'ta, Berke'de, Alican'da, Erce'de gördüğü gibi. Altınordu her zaman yıldızlar çıkartıyor. Önümüzdeki günlerde başkan Seyit Mehmet Özkan ile de bu değerlendirilecektir" diye konuştu.

Vazgeçilmezleri arasına girdi

Ahıska Türkü olan ve Kazakistan'da dünyaya gelen Ravil Tagir, ailesiyle göç ettiği Bursa İnegöl'deki Altınordu Futbol Okulu'nda keşfedildi. Türk vatandaşı yapılan ve 11 yaşında İzmir'e gelen Ravil, 5 yıl altyapıda oynadıktan sonra bu sezon A takımın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. Avrupa kulüpleri tarafından izlenen, Ümit Milli Takım'da da görev alan genç defans oyuncusu transferin gözde isimlerinden biri oldu. Kadrosunda yabancı oyuncu bulundurmayan Altınordu, 1.82 boyundaki Ravil'i 18 yaşına girdikten sonra Avrupa'ya göndermeyi planlıyor. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Ravil'in transferi konusunda görüşmeleri sürdürdüklerini açıklamıştı.