Juventus - Spezia maç sonucu: 3-0

İtalya Serie A'nın 25. hafta mücadelesinde Juventus, sahasında Spezia'yı konuk etti. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu gollerle Juventus, Spezia'yı 3-0 mağlup etti.

Juventus'u galibiyete taşıyan goller 62. dakikada Alvaro Morata, 71. dakikada Federico Chiesa ve 89. dakikada Cristiano Ronaldo'dan gelirken Spezia, 90+6. dakikada Andrej Galabinov ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Juventus'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Merih Demiral, maçın tamamında sahada kalırken 90+6. dakikada VAR incelemesi sonucunda ceza sahası içindeki müdahalesi penaltı olarak değerlendirildi. Merih, 90+6. dakikadaki bu müdahalesi nedeniyle sarı kart görürken Spezia, penaltı vuruşundan faydalanamadı.

İç sahada üst üste 6. galibiyetini alan Juventus, 24. maçı sonunda 49 puana ulaşırken Spezia ise 25. maçı sonunda 25 puanda kaldı.