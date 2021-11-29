Juventus Serie B ihtimaliyle karşı karşıya

İtalya Tüketici Koruma Hakları Federasyonu CODACONS, Juventus'un transfer hareketlerindeki yasadışı faaliyetler ve bu faaliyetlerden kazancı nedeniyle Serie B'ye düşürülmesini ve illegal faaliyetlerin yaşandığı sezonlardaki şampiyonluklarının alınmasını istedi.

İtalya Olimpiyat Birliği ile birlikte çalışan CODACONS Başkanı Marco Donzelli, Juventus'un transferdeki usulsüzlükleri iddialarıyla ilgili konuştu.

Football Italia'nın haberine göre; Donzelli, "Potansiyel olarak yasadışı operasyonların gölgesinde kazanılan şampiyonluklar iptal edilmeli. Suçlamalar çok ciddi ve son sezonları da etkiliyor. Son yıllarda gerçek bir Juventus hakimiyeti yaşandı. Juventus, bu tür operasyonlarla rakip kulüplere karşı gayrımeşru bir şekilde avantaj kazandıysa hem şampiyonlukları elinden alınmalı hem de bir lig aşağı düşürülmeli." dedi.

CODACONS Başkanı Donzelli, Juventus'un rekabete müdahale etmesinin tespit edilmesi halinde lig düşürülmesi için başvuracaklarını belirterek, "Juventus, bu tür faaliyetler ile piyasa rekabetine müdahale etmişse sorumlulara yaptırım uygulanmalıdır. Bireysel sorumlulukların ötesinde kulüp de cezadan muaf olmayacak. Milyonlarca futbol taraftarını ve futbol tüketicisini korumak için Antitröst ve Federal Savcılığa, Juventus'un Serie B'ye düşürülmesi ve potansiyel yasadışı operasyonlarla elde ettiği şampiyonlukların iptali için bir şikayet sunacağız." ifadelerini kullandı.