Juventus - Sampdoria maç sonucu: 3-0

İtalya Serie A'da ilk hafta mücadelesinde Juventus Sampdoria'yı ağırladı. Maçın 13. dakikasında 20'lik hücumcu Dejan Kulusevski Ronaldo'nun asistinde topu ağlara gönderdi ve Juventus'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarı 1-0 Juve üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarıda 78. dakikada Leonardo Bonucci skoru 2-0 yaptı. 88'de ise Cristiano Ronaldo skoru bhelirleyen golü attı; 3-0. Maçın 83. dakikasında tecrübeli stoper Chiellini'nin yerine oyuna giren Milli futbolcumuz Merih Demiral da karşılaşmanın son bölümünde forma giydi.







