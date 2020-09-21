Juventus - Sampdoria maç sonucu: 3-0

İtalya Serie A'da 2020/2021 sezonunun ilk haftasında son 8 sezonun şampiyonu Juventus, Sampdoria'yı 3-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Merih Demiral da mücadelenin son 7 dakikasında oyuna girdi.

21 Eylül 2020, Pazartesi 00:08 Son Güncelleme:
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Juventus - Sampdoria maç sonucu: 3-0

İtalya Serie A'da ilk hafta mücadelesinde Juventus Sampdoria'yı ağırladı. Maçın 13. dakikasında 20'lik hücumcu Dejan Kulusevski Ronaldo'nun asistinde topu ağlara gönderdi ve Juventus'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarı 1-0 Juve üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarıda 78. dakikada Leonardo Bonucci skoru 2-0 yaptı. 88'de ise Cristiano Ronaldo skoru bhelirleyen golü attı; 3-0. Maçın 83. dakikasında tecrübeli stoper Chiellini'nin yerine oyuna giren Milli futbolcumuz Merih Demiral da karşılaşmanın son bölümünde forma giydi.


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