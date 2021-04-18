Juventus, İtalya Serie A'nın 31. haftasında Atalanta karşısında kritik bir maça çıkacak. Siyah beyazlıların yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, bu maçta sakatlığı nedeniyle sahadaki yerini alamayacak.

Ekim ayında koronavirüse yakalanan Ronaldo, bu dönemde de takımını yalnız bırakmıştı. Juventus bu sezon yıldız futbolcunun yer almadı 5 maçta kazanmakta zorluk geçti. Ekim ayında 2 Şampiyonlar Ligi ve 2 lig maçı kaçıran Ronaldo'nun yokluğunda siyah beyazlılar sadece Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Kiev maçını kazanabildi. Onun dışında oynanan Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçında rakibine 2-0'la boyun eğdi. Serie A'da oynanan Crotone ile Verona maçlarında ise 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

Kasım ayında ligde oynanan ve Ronaldo'nun kadroda yer almadığı Benevento karşılaşması da 1-1 sona ermiş ve Juventus bu karşılaşmada 2 puan bırakmıştı. Ocak ayında SPAL'a karşı oynanan ve Ronaldo'nun oynamadığı karşılaşmayı siyah beyazlılar, 4-0 kazanmıştı.

Basın toplantısında açıklamıştı

Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo Atalanta maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Ronaldo'nun durumuyla ilgili, "Cristiano fleksöründeki bir sorun nedeniyle oyunda yer almayacak. Onu Bergamo'ya götürmek bizim için çok riskli olur. Cristiano'nun sorunu son maçtan sonra ortaya çıktı. Bu hafta antrenmanda istediği şekilde 'zorlayamadı' ve riske atmamayı tercih ediyoruz. Çarşamba günü iyileşebileceğini umuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Arka arkaya sıralanıyorlar

İtalya Serie A'da ilk 4 iddiasını sürdüren iki takımdan Juventus, zorlu maç öncesi 62 puanla 3. sırada yer alırken Atalanta 61 puanla rakibinin bir basamak gerisinde bulunuyor.