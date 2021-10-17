Juventus - Roma maç sonucu: 1-0

İtalya Serie A'nın 8. haftasında evinde Roma'yı ağırlayan Juventus sahadan 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

16. dakikada Moise Kean ile öne geçen Juventus maç boyunca bu skoru korumayı başardı ve 3 puanı kazanan taraf oldu.

Maçta dikkat çeken bir olay da gerçekleşti. Karşılaşmanın 44. dakikasında Roma topu Juventus ağlarına gönderdi ancak golden hemen önce yaşanan pozisyona maçın hakemi faul kararı verdi ve golü iptal ederek Roma lehine beyaz noktayı gösterdi.

Topun başına geçen Veretout ise penaltıda Szczesny'i geçemeyince Roma beraberlik şansını kullanamamış oldu.

Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 14'e çıkardı, Roma ise 15 puanda kaldı.



