Juventus, Ramsey’i satılığa çıkarıyor

İtalya Kupası yarı finalinde önceki gün 1-1’in rövanşında 0-0’lık sonucun ardından adını finale yazdıran Juventus, flaş bir adım atıyor. Bedelsiz olarak takıma katılan Aaron Ramsey ile yolların ayrılmasına karar verildiği öğrenildi.

Bu kararın alınmasındaki sebebin ise 29 yaşındaki orta sahanın, haftalık 400 bin Euro’luk ücretinin olduğu bildirildi. Ramsey ile İngiliz devi Manchester United’ın ilgilendiği de öğrenildi.