Juventus, Napoli’yi rahat yendi

İtalya 1. Futbol Ligi’nin (Serie A) 7. haftasında lider Juventus, konuk ettiği Napoli’yi 3-1 yendi.

Yoluna kayıpsız devam eden son 7 yılın şampiyonu Juventus, seyircisi önünde en yakın takipçisi Napoli ile karşılaştı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Napoli, 10. dakikada Dries Mertens’in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Juventus, 27. dakikada Mario Mandzukic’in golüyle skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Juventus ikinci yarıya golle başladı. 49. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Mandzukic, kendisinin ve takımının ikinci golüne imza atarak Juventus’u 2-1 öne geçirdi. Oyunu kontrolü altına tutan siyah-beyazlı takım, 76. dakikada Leonardo Bonucci’nin fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Napoli’de Mario Rui, 58. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Juventus’ta ise Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 90 dakika boyunca sahada kaldığı karşılaşmada 2 asist yaptı.

Bu sonuçla 7’de 7 yaparak puanını 21’e çıkaran Juventus, liderliğini sürdürdü. Napoli ise 15 puanla ikinci sırada kaldı.