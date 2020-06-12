Juventus - Milan maç sonucu: 0 - 0

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinin başında gelen ve şu ana kadar 34 bini aşkın insanın hayatını kaybettiği İtalya’da futbol, yaklaşık 3 ay sonra kapılarını tekrar açtı. İtalya Kupası yarı final rövanşında Juventus ile AC MIlan 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla ilk maçta rakibi ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Juventus, İtalya Kupası'nda finale yükselen ilk takım oldu

Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği AC Milan, sahasında 1-1 berabere kaldığı Cristiano Ronaldo ve Merih Demiral’li Juventus’a karşı gol bulamayınca elenen taraf oldu. Maçın 16.dakikasında Cristiano Ronalod bir penaltı vuruşunda yararlanamadı.



