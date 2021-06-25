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Juventus, Merih için 40 milyon euro istiyor

Juventus, Serie A'da geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile dikkat çeken ve Avrupa kulüpleriyle adı anılan Merih Demiral için istediği bonservis bedelini belirledi.

25 Haziran 2021, Cuma 00:32 Son Güncelleme:
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Juventus, Merih için 40 milyon euro istiyor

İtalyan gazeteci Gianluca Dimarzio'nun haberine göre siyah beyazlılar milli yıldımızı 40 milyon euronun altında bir bonservis bedeline bırakmamayı düşünüyor. Haberde Torino ekibinin takas düşünmediği ve nakit para karşılığında Merih'in gidişine onay verebileceği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon 2 kupa kazandı

23 yaşındaki futbolcu, Juventus ile geçtiğimiz sezon Serie A, Şampiyonlar Ligi ve İtalya Kupası olmak üzere toplam 24 maçta çıktı. Merih Demiral, geçtiğimiz sezon siyah beyazlılarla 1 İtalya Kupası ve 1 İtalya Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.


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