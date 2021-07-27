Juventus, Merih Demiral için 35 milyon Euro istiyor

Juventus'ta oynayan Milli futbolcumuz Merih Demiral transferin gözde isimlerinden... İtalyan devinde Chiellini ve Bonucci'nin arkasında kalan ancak forma giydiği dönemde performansıyla beğeni kazanan 23 yaşındaki futbolcu için Alman ekibi Borussia Dortmund devrede. İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Siyah-Beyazlılar, başarılı oyuncu için 35 milyon Euro istiyor. Dortmund'un ilgisinin yanı sıra Atalanta'nın da duruma göre Merih için harekete geçebileceği öne sürüldü.

Romero ayrılırsa...

İsmi devlerle anılan Cristian Romero'nun takımdan ayrılması halinde Lacivert-Siyahlılar'ın da yıldız futbolcu için Juventus'un kapısını çalacağı iddia edildi. Bilindiği üzere Juventus'un stoper rotasyonunda Merih, Chiellini ve Bonucci'nin yanı sıra Matthijs De Light, Daniel Rugani ve Radu Dragusin de bulunuyor.