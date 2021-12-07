Juventus maçlarında beraberlik çıkmıyor

Serie A'da liderin 11 puan gerisinde yer alan Juventus sahasında İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak. Mücadele 20.45'te başlayacak.

Ev sahibi takımda Danilo, De Sciglio, Chiesa, McKennie, Ramsey, Perin, misafir takımda ise Knudsen, Toivonen ve Beijmo sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

Grupta çıkmayı garantileyen Juventus ile herhangi bir iddiası bulunmayan Malmö maçında mutlak favori İtalya ekibi. Avrupa'da geçen hafta Chelsea hezimetinden sonra kendi sahasında seyircisi önünde son grup maçını kazanmak isteyecekler. Gruplarda 5 hafta geride kalırken İsveç ekibinin galibiyeti bulunmuyor. Maç öncesi Juventus'un en dikkat çeken istatistiği son 20 Şampiyonlar Ligi maçında berabere kalmaması.

Juventus'un rutin ev sahibi galibiyeti alması bekleniyor.

Oran Analizi

Malmö FF için 1.5 üst oranı 1.1 olduğunda toplam 74 maçın %85 kısmı 1.5 üst bitti.











