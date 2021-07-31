İtalyan devi Juventus, Sassuolo'da forma giyen Manuel Locatelli'nin transferini bitirmek üzere.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Siyah beyazlıların başkan yazdımcısı Pavel Nedved, "Manuel ile bir araya geldik ve imzalamak için görüşme halindeyiz. Kovid döneminegöre uygun bir teklif sunduk. Bize katılmasını istediğimiz bir futbolcu o yüzden anlaşma sağlamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

EURO 2020'de yıldızlaştı

EURO 2020'de İtalya ile Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşayan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu gösterdiği performans ve attığı gollerle turnuvada dikkat çekmişti.