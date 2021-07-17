İtalyan devi Juventus, milli futbolcumuz Merih Demiral'ı gözden çıkardı.

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre siyah beyazlılar, Sassuolo'da forma giyen Manuel Locatelli'yi kadrosuna katmak istiyor. Transfer için finansal arayışta olan Torino ekibi, Merih Demiral'ı uygun bir fiyata satmayı planlıyor.

Milli futbolcumuz için daha önce 40 milyon euro bonservis bedeli belirleyen Juventus'un 30 milyon euro karşılığında 23 yaşındaki stoperin gidişine izin vereceği belirtildi. Merih Demiral ile Everton, Tottenham ve Manchester United gibi İngiltere'nin önde gelen takımları ilgileniyor.









Yıldızı EURO 2020'de parladı

İtalya milli takımı ile EURO 2020'de şampiyonluk sevinci yaşayan Manuel Locatelli, gösterdiği performans ve özellikle grupta oynanan ve 3-0 kazanılan İsviçre maçında attığı 2 golle adından söz ettirmişti.