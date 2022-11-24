Sezon öncesi yeni teknik direktör olarak Okan Buruk'u belirleyen Galatasaray , yıldız isimleri de kadrosuna kattı. Arjantinli Mauro Icardi, Belçikalı Dries Mertens, İspanyol Juan Mata ve Fransız Leo Dubois, Uruguaylı Lucas Torreira, Portekizli Sergio Oliveira gibi Avrupa futbolunun önde gelen isimleri sarı - kırmızılı takıma katıldı.





Dünya Kupası arasında kadar oynanan 13 maçta 27 puan toplayan Galatasaray, Fenerbahçe 'nin iki puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

SACHA BOEY'DEN MÜTHİŞ ÇIKIŞ

Sezon başında Galatasaray'ın kadrosunda sağ bek olarak Sacha Boey ile birlikte Omar Elabdelloui yer alıyor. Lyon'dan Fransız sağ bek oyuncusu Leo Dubois'nin transfer edilmesiyle birlikte, sarı - kırmızılılar bu bölgede gereğinden fazla oyuncuya sahip oldu.





Alınan karar gereği Sacha Boey ile yollar ayrılacak, Omar ve Dubois ile sezona girilecekti. Sezon öncesinde Galatasaray ile Fiorentina arasında oynanan hazırlık maçına Leo Dubois ilk 11'de başladı.

20. dakikada sakatlanan Dubois yerini Omar'a bıraktı. Omar da bir türlü ilk geldiği günkü seviyeye çıkamayınca Okan Buruk, kampa götürülmeyen ve rezerv takımla antrenmanlara çıkan Boey'i kadroya dahil etti.





Dubois'nin form tutması zaman aldığı için ligde de Sacha Boey forma giymeye başladı. 21 yaşındaki oyuncu öyle bir performans sergiledi ki şu an takımın en iyi isimlerinden biri. Leo Dubois iyileşmesine rağmen sağ bek olarak ilk seçenek Sacha Boey olmaya devam etti.

Icardi ve Rashica'nın bonservisi alınacak mı? Galatasaray'da kimler gidiyor?

LEO DUBOIS'E İTALYAN DEVİ TALİP OLDU

Sky Sports Italia'da yer alan habere göre, sağ bekte sıkıntı yaşayan Juventus'un izlediği oyunculardan biri de Leo Dubois...

Ocak ayında bu bölgeye transfer yapmak isteyen İtalyan devi Dubois'nin yanı sıra, Torino'dan Singo, Atalanta'dan Maehle'yi de yakından takip ediyor.

DUBOIS'NİN GALATASARAY PERFORMANSI

28 yaşındaki oyuncu bu sezon Süper Lig'de altı maçta şans buldu. Sarı - kırmızılıların 10 kişi sürdürdüğü Konyaspor maçında sonradan oyuna giren ve sol bekte görev yapan Dubois'nın yerden sert bir şekilde ceza sahasına gönderdiği top rakip savunmacı Calvo'dan sekerek filelere gitmiş ve sarı - kırmızılılar 10 kişi kaldığı maçı kazanmayı başarmıştı.

İlgili Haberler Yuto Nagatomo'dan Galatasaray ve Fatih Terim sözleri





Dubois, Türkiye Kupası'nda da iki kez görev aldı. Tecrübeli oyuncu bu maçlarda iki kez asist yapma başarısı gösterdi.