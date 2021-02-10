İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Juventus ilk maçta elde ettiği 2-1'lik galibiyetin avantajını Allianz Stadyumu'nda 0-0'lık skorla korudu ve adını finale yazdırdı. Juventus'un eski teknik direktörü olan ve şu anda Inter'i çalıştıran Antonio Conte ile Juve'nin kulüp başkanı Andrea Agnelli'nin arasının ise pek de iyi olmadığı maç sonu anlaşıldı!

Agnelli'den küfür, Conte'den orta parmak!

Maçın son düdüğünün gelmesiyle tribünden Antonio Conte'nin onu görebileceği yere doğru inen Agnelli, Conte'ye ağır küfürler etti. Conte ise bu küfürleri duyduktan sonra orta parmağını göstererek Juve başkanına cevap verdi.

Soyunma odası koridorlarının da maç sonu karıştığı ve iki takım yardımcı antrenör ve yöneticilerinin de birbirlerine tehditler ve küfürler savurduğu belirtildi.















