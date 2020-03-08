Serie A'nın 26. haftası dev bir maça sahne olacak. 62 puanlı Lazio'nun arkasında olan Juventus, takipçisi Inter'i konuk ediyor. 1 maçı eksik durumda olan Juve, taraftarı önünde 3 puana ulaşması halinde liderlik koltuğuna oturacak. 3. sırada bulunan Inter ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılırsa rakibiyle olan puan farkını 3'e indirecek.

Juventus'da milli futbolcumuz Merih Demiral, Inter'de ise Victor Moses, Stefano Sensi ve Roberto Gagliardini sakatlıkları nedeniyle dev maçı kaçıracak isimler.

İki takım arasında oynanan ilk maçı Juventus deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

Juventus - Inter maçı hangi kanalda?

Allianz Stadı'nda oynanan mücadele TSİ 22.45'te başladı. beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanan maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Juventus - Inter ilk 11'ler:

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Sandro, Bentancur, Ramsey, Matuidi, Costa, Ronaldo, Higuain

Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young, Lukaku, Lautaro



