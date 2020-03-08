Juventus - Inter maçı canlı izle (Juventus - Inter bein sports 3 canlı yayın)
İtalya Serie A'da zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Juventus, Inter'i konuk ediyor. 60 puanla 2. sırada bulunan rakibini devirmesi halinde liderlik koltuğuna oturacak. Inter ise zorlu deplasmandan zaferle ayrılırsa, rakibiyle olan puan farkını 3'e indirecek. beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanan Juventus - Inter maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Serie A'nın 26. haftası dev bir maça sahne olacak. 62 puanlı Lazio'nun arkasında olan Juventus, takipçisi Inter'i konuk ediyor. 1 maçı eksik durumda olan Juve, taraftarı önünde 3 puana ulaşması halinde liderlik koltuğuna oturacak. 3. sırada bulunan Inter ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılırsa rakibiyle olan puan farkını 3'e indirecek.
Juventus'da milli futbolcumuz Merih Demiral, Inter'de ise Victor Moses, Stefano Sensi ve Roberto Gagliardini sakatlıkları nedeniyle dev maçı kaçıracak isimler.
JUVENTUS - INTER CANLI İZLE
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İki takım arasında oynanan ilk maçı Juventus deplasmanda 2-1 kazanmıştı.
Juventus - Inter maçı hangi kanalda?
Allianz Stadı'nda oynanan mücadele TSİ 22.45'te başladı. beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanan maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Juventus - Inter ilk 11'ler:
Juventus: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Sandro, Bentancur, Ramsey, Matuidi, Costa, Ronaldo, Higuain
Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young, Lukaku, Lautaro