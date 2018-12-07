Juventus - Inter maç sonucu: 1-0

İtalya Serie A'da lider Juventus, 11 puan gerisinde 3. sırada kendine yer bulan Inter'i ağırladı. Torino ekibi Mandzukic'in golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

07 Aralık 2018, Cuma 16:03 Son Güncelleme:
- A +
Juventus - Inter maç sonucu: 1-0

İtalya Serie A'nın 15. hafta maçında Allianz Stadı'nda Juventus'la Inter kozlarını paylaştı.

Serie A'da mağlubiyetsiz yoluna dolu dizgin devam eden Torino ekibi, ilk hedefi bulunan Inter'ı 66. dakikada Mandzukic'in attığı golle 1-0 mağlup etti.

Karşılaşma bu skorlar sona ererken, Juventus puanını 43'e yükseltti.

Inter ise ligde 4. yenilgisini aldığı gecenin ardından 29 puanla 3. sırada kaldı.

*****

Juventus - Inter ilk 11'ler...

Juventus: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Dybala, Mandzukic, Ronaldo

Inter: Handanovic, Vrsaljko, Skriniar, Miranda, Asamoah, Gagliardini, Brozovic, Mario, Politano, Perisic, Icardi

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.