Juventus - Inter maç sonucu: 1-0

İtalya Serie A'nın 15. hafta maçında Allianz Stadı'nda Juventus'la Inter kozlarını paylaştı.
Serie A'da mağlubiyetsiz yoluna dolu dizgin devam eden Torino ekibi, ilk hedefi bulunan Inter'ı 66. dakikada Mandzukic'in attığı golle 1-0 mağlup etti.
Karşılaşma bu skorlar sona ererken, Juventus puanını 43'e yükseltti.
Inter ise ligde 4. yenilgisini aldığı gecenin ardından 29 puanla 3. sırada kaldı.
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Juventus - Inter ilk 11'ler...
Juventus: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Dybala, Mandzukic, Ronaldo
Inter: Handanovic, Vrsaljko, Skriniar, Miranda, Asamoah, Gagliardini, Brozovic, Mario, Politano, Perisic, Icardi