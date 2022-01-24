Juventus ile Vlahovic anlaştı! Fiorentina 70 milyon Euro istiyor

Transfer döneminde bombayı patlatmak isteyen İtalya Serie A ekiplerinden Juventus kolları sıvadı. Kötü gidişatı durdurmak ve yeniden ligde iddialı bir duruma gelmek isteyen İtalya kulübü Fiorentina forması giyen Sırp forvet Dusan Vlahovic'i gözüne kestirdi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; 21 yaşındaki İtalyan futbolcu ile 7 milyon Euro karşılığında anlaşan Juventus, Fiorantina ile bonservis pazarlığına girişti. Mor Menekşeler'in bu transferde istediği rakam ise 70 milyon Euro...

Kıran kırana pazarlıkların ardından iki kulübün ortak noktada buluşması ve transferin nihai sonuca erdirilmesi bekleniyor.

Dusan Vlahovic bu sezon takımıyla 24 maçta 20 gol, 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Sırbistan milli takım formasını da giyen genç golcü, 14 kez miili arenada boy gösterip 7 gole katkıda bulundu.



