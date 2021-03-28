Juventus'ta Dybala devri sona eriyor. Bu sezon Andrea Prilo'nun gözüne giremeyen ve forma şansı bulmakta zorlanan Dybala için İngiltere'den Tottenham ve Liverpool, Fransa'dan PSG, İspanya'dan ise Barcelona ve Real Madrid'in devreye girdiği belirtildi.

Gelecek sezon ise transfere yüklü miktarda para harcamak istemeyen Juventus, bu anlamda Arjantinli yıldızı takasa formülü ile gönderme kararı aldı. Torino ekibinin Dybala karşılığında Barcelona'dan Ousmane Dembele, Real Madrid'den Isco, PSG'den ise Mauro Icardi'yi isteyeceği belirtiliyor.

Liverpool ve Tottenham'la ise henüz bir görüşme gerçekleştirilmediği aktarıldı.











