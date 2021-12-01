Juventus deplasmanda güldü

Juventus, Salerno'daki Arechi Stadı'nda Salernitana'ya konuk oldu. Konuk ekip, maçın 21. dakikasında Arjantinli Paulo Dybala ile öne geçti: 0-1.

Mücadelenin 70. dakikasında konuk ekip, İspanyol golcüsü Alvaro Morata ile bir gol daha bularak, farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

Juventus, maçın son anlarında bir de penaltı kazanırken, Dybala 90+5. dakikada penaltı atışını gole çeviremedi.

Ligde üst sıralara yaklaşma hedefinde olan Juventus, Salernitana'yı 2-0 yenerek, rahat bir galibiyet aldı. Bu galibiyetle siyah-beyazlı takım, puanını 24'e çıkartarak, 7. sırada yer buldu.

Ligin dibine demir atan Salernitana ise bu sezonki 11. yenilgisini aldı.