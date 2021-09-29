Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Juventus ile Chelsea, 3 puan için kozlarını paylaşacak. 3-0'lık Malmö galibiyetiyle başlangıç yapan ve averajla liderlik koltuğunda oturan Juve, zorlu maçtan galip ayrılık çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. İlk maçta Zenit'i 1-0'la geçen Chelsea ise deplasmanda kazanıp evine lider dönmenin hesaplarını yapıyor.

Juventus-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Allianz Stadı'nda oynanacak Juventus-Chelsea maçını İspanyol hakem Gil Manzano yönetecek. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Juventus-Chelsea muhtemel 11'ler:

Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa, Bernardeschi, Kean

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Silva, Rüdiger, Chilwell, Jorginho, Kovacic, Havertz, Werner, Lukaku

Juventus'ta 4 eksik

Juventus'ta sakatlıkları bulunan Adrien Rabiot, Paulo Dybala, Arthur ve Alvaro Morato, zorlu maçta görev alamayacak isimler.

Kante koronavirüse yakalandı

Chelsea Menajeri Thomas Tuchel, maça ilişkin basın toplantısında Fransız yıldız N'Golo Kante'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Karantinaya alınan Kante, Juventus maçını kaçıracak. Kante'nin yanı sıra Chelsea'de Christian Pulisic, Mason Mount ve Reece James de sakatlıkları nedeniyle Juventus karşısında forma giyemeyecekler.