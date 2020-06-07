A Milli Takımımız'ın yıldız futbolcuları Cengiz Ünder ve Merih Demiral takım arkadaşı mı oluyor? İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Tuttosport flaş bir transfer iddiasını okuyucularıyla paylaştı.

Bu iddiaya göre, Roma'nın transferine izin verdiği Cengiz Ünder takas yoluyla İtalyan devi Juventus'un yolunu tutabilir.

Roma'nın Juventus'tan Cristiano Romero'yu istediği, Torino ekibinin de takasta Roma'dan Cengiz Ünder'i kadrosuna katacağı belirtildi.

22 yaşındaki Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezon Roma'da istediği şansları bulamamıştı.