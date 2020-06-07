Juventus Cengiz Ünder'in peşinde!
İtalya Serie A'nın dev ekiplerinde forma giyen Cengiz Ünder ve Merih Demiral'ın aynı takımda oynama ihtimali doğdu. Çizme'nin önde gelen gazetelerinden Tuttosport'un haberine göre AS Roma ve Juventus takas anlaşmasına varmak üzere.
A Milli Takımımız'ın yıldız futbolcuları Cengiz Ünder ve Merih Demiral takım arkadaşı mı oluyor? İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Tuttosport flaş bir transfer iddiasını okuyucularıyla paylaştı.
Bu iddiaya göre, Roma'nın transferine izin verdiği Cengiz Ünder takas yoluyla İtalyan devi Juventus'un yolunu tutabilir.
Roma'nın Juventus'tan Cristiano Romero'yu istediği, Torino ekibinin de takasta Roma'dan Cengiz Ünder'i kadrosuna katacağı belirtildi.
22 yaşındaki Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezon Roma'da istediği şansları bulamamıştı.