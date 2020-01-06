Juventus bu sezon ligde en son Aralık ayının başında Lazio deplasmanından puan alamadan dönmüştü. Inter ile liderlik için çekişen siyah beyazlılar öncelikle bu mücadeleden galip ayrılıp rakibinin zorlu Napoli deplasmanından puan kaybederek dönmesini ümit ediyor. Cagliari ise iyi giden grafiğini son 3 maçta kazanamayarak bozdu.

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Bugün Juventus ile oynadıktan sonra Milan ve Inter maçları bulunan Cagliari’nin fikstürü oldukça zorlu. Serie A’da lider olarak yoluna devam edecek takımın belirleneceği mücadelenin heyecanına siz de misli.com üzerinden tek maç ve canlı bahis seçenekleriyle ortak olabilirsiniz.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

• Aralarında oynadıkları son 5 maçı Juventus kazandı.

• Juventus’un son 10 maçından 7’si 2,5 Üst bitti.

• Cagliari’nin son 5 maçının 5’i 2,5 Üst bitti.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

İddaa programında canlı bahis ve tek maç olarak oynanabilecek kritik Serie A mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyeleri %40’lık oranla Juventus galibiyetinden yana. 2.5 gol üzeri ve karşılıklı gol seçenekleri ise diğer öne çıkan bahisler.

OZAN GÜR’ÜN YORUMU

Süper Kupa finalinde Lazio’ya kaybetmenin faturası henüz kimseye çıkmadı. Fakat iki defa Lazio karşısında kaybetmek rastlantı değil. Savunmadaki sıkıntılar alışınca Juventus’un yeniden güvenilir bir ekip olacağından umutluyum. Cagliari, son 3 maçtaki puan kayıplarına rağmen skora yakın oyunuyla seyir zevki vermeye devam ediyor. Juventus karşısında öz güvenli olacaklarını düşünüyorum. Chiellini ve Khedira, sakat, Bentancur ise cezalı. Cagliari’de Pisacane, cezalıyken, Castro, Pavoletti, Cragno, sakat. Ayrıca Cacciatore ve Ceppitelli’nin durumları maç saatinde netlik kazanacak. Cagliari, bu sezon sadece ligin ilk maçı olan Brescia karşısında gol bulamadı. Juventus ise savunmasında oldukça davetkar. Karşılıklı gol var bahsinin değerli bir seçim olduğunu düşünüyorum.



