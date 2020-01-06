Juventus ile Cagliari İtalya Ligi'nde 19. hafta maçında kozlarını paylaşacak. İnter ile birlikte liderlik mücadelesi veren Merih Demiral'ın takımı rakibini saha ve seyirci avantajını kullanarak mağlup etmek istiyor. Son iki maçını kaybeden Cagliari ise deplasmanda puan ya da puanlar peşinde.

Juventus - Cagliari maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Allianz Stadı'nda bugün saat 17:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 3'ten canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Juventus - Cagliari muhtemel 11'ler...

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Sandro, Rabiot, Pjanic, Matuidi, Dybala, Ronaldo, Higuain

Cagliari: Olsen, Cacciatore, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini, Nandez, Cigarini, Rog, Nainggolan, Pedro, Simeone



