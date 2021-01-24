MENÜ

Juventus - Bologna maç sonucu: 2-0

İtalya Serie A'da Andrea Pirlo yönetimindeki Juventus, Sinisa Mihajlovic'in çalıştırdığı Bologna'yı konuk etti. Karşılaşmayı Arthur ve Weston McKennie'nin golleriyle ev sahibi Juventus kazandı.

24 Ocak 2021, Pazar 16:45 Son Güncelleme:
- A +
Juventus - Bologna maç sonucu: 2-0

İtalya Serie A'da uzun yıllardır şampiyonluğu kimseye kaptırmayan ve bu sezon yarışta geriye düşmesine rağmen iddiasını sürdüren Juventus, ligde üst sıralara yükselmeyi amaçlayan Bologna'yı ağırladı.

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın yedek kulübesinde başladığı ve son dakika oyuna dahil olduğu maçı Juventus, Arthur ve Weston McKennie'nin golleriyle 2-0 kazanmasını bildi. Cristiano Ronaldo 90 dakika forma giydiği maçta gol atamadı fakat ilk golde Arthur'a gol pasını verdi.

Juventus bu galibiyetle puanını 36'ya yükseltti, Bologna ise 20 puanda kaldı. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...