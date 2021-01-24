Juventus - Bologna maç sonucu: 2-0

İtalya Serie A'da uzun yıllardır şampiyonluğu kimseye kaptırmayan ve bu sezon yarışta geriye düşmesine rağmen iddiasını sürdüren Juventus, ligde üst sıralara yükselmeyi amaçlayan Bologna'yı ağırladı.

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın yedek kulübesinde başladığı ve son dakika oyuna dahil olduğu maçı Juventus, Arthur ve Weston McKennie'nin golleriyle 2-0 kazanmasını bildi. Cristiano Ronaldo 90 dakika forma giydiği maçta gol atamadı fakat ilk golde Arthur'a gol pasını verdi.

Juventus bu galibiyetle puanını 36'ya yükseltti, Bologna ise 20 puanda kaldı.