Juventus'un eski Pazarlama müdürü Francesco Calvo ile Deniz Akalın, 2012 yılında görkemli bir törenle evlenmişti. Dünyanın en zengin iş adamlarından biri olan ve Juventus'un başkanı Andrea Agnelli, 2015 yılında Deniz Akalın ile yasak aşk yaşamaya başladı.

DENİZ AKALIN, YASAK AŞK UĞRUNA CALVO'DAN BOŞANDI

Sıkı dost ve iş arkadaşı olan Andrea Agnelli ile Francesco Calvo'nun arası Türk kızı nedeniyle açıldı. Akalın, o dönem Juventus Kulübü'nde Pazarlama Müdürü olan ve o dönem iki yaşında olan kızının babası eşi Francesco Calvo'dan da bu yasak aşk uğruna boşandı.

AGNELLI DE 10 YILLIK EŞİNDEN AYRILDI

Türkiye'de doğup büyüyen Deniz Akalın ile İtalyan iş adamının yasak aşkı nedeniyle Andrea Agnelli de 10 yıllık eşi Emma Winter'dan ayrıldı.

PARANIN YÖNETİMİNİ ELE ALACAK

O dönem patlak veren bu skandalın ardından Agnelli, yakın dostu Francesco Calvo'nun (sağda) kulüpteki işine son verdi. Ancak İtalyan devindeki kötü gidişin ardından sürpriz karar alındı. Yönetim kurulu, son dönemdeki büyük kayıplar nedeniyle Francesco Calvo'nun işine geri dönmesini istedi. Agnelli'nin parayı doğru yönetemediğini söyleyen yöneticiler, ticari zekasıyla futbolun en büyük yıldızlarından biri olan Calvo'nun Juventus'u eski gösterişli günlerine geri döndüreceğine inanıyor.

'CALVO, AGNELLI'DEN İNTİKAMINI ALDI'

Takvim'in haberine göre Francesco Calvo'nun yedi sene sonra Agnelli ile yan yana çalışacak olması, İtalyan basınında "Francesco, eşi Deniz Akalın'ı elinden alan Agnelli'den intikamını aldı" manşetleri attırdı.