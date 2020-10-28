Juventus - Barcelona (CANLI SKOR)

Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda günün en dikkat çeken karşılaşmasında İtalyan devi Juventus, evinde zor günler geçiren Lionel Messi'li Barcelona'yı ağırlıyor. Siyah-Beyazlılar'da savunmada Giorgio Chielli'nin sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak olmasından dolayı ilk 11'de milli futbolcumuz Merih Demiral şans buldu. Merih'in partneri ise Leanardo Bonucci olacak. Öte yandan Torino ekibinde koronavirüs testi pozitif çıkan Cristiano Ronaldo, karantina süreciyle takımını yalnız bıraktı. Öte yandan Barça'da Coutinho, Ter Stegen, Umtiti ve Pique, sahada yer alamadı.

Juventus - Barcelona maçı hangi kanalda?

Allianz Stadı'nda oynanan Juventus - Barcelona maçı, TSİ 23.00'te başladı. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie'nin düdük çaldığı 90 dakika beIN Sports HD 2'den naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde.

Juventus - Barcelona ilk 11'ler:

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, Merih Demiral, Danilo, Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa, Dybala, Morata

Barcelona: Neto, Sergi Roberto, Araujo, Lenglet, Alba, Pjanic, De Jong, Pedri, Messi, Dembele, Griezmann

Grupta oynanan diğer maçta Ferencvaros ile Dinamo Kiev karşı karşıya geliyor.