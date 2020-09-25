Ülkede, Luis Suarez’in Perugia Yabancılar Üniversitesi’nde 17 Eylül’de girdiği ve hızlı şekilde olumlu sonuç aldığı İtalyanca dil sınavına ilişkin Perugia Cumhuriyet Savcılığı’nın başlattığı soruşturma çerçevesinde tartışmalar devam ediyor.

Konuyu soruşturan savcılığın tezine göre, bizzat Juventus avukatları üniversite yönetimiyle, Suarez’in dil sınavıyla ilgili bir video konferans gerçekleştirdi. Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici’nin de dolaylı şekilde üniversitenin ilgili birimiyle Suarez’in sınavı geçmesi konusunda etkisi olmuş olabileceği iddiası basında yer aldı.

Suarez’in dil sınavından gerekli kolaylık sağlanarak geçtiği iddiası ve Juventus’un bundaki etkisine yönelik siyah-beyazlı kulübün avukatları Luigi Chiappero ile Maria Turco, bugün Perugia’da soruşturmayı yürüten savcılarla görüştü.

Rektör kendini savundu

Diğer yandan soruşturmanın odağı haline gelen Perugia Yabancılar Üniversitesi’nin rektörü Prof. Maurizio Oliviero ise Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, "Ben bir üniversite rektörüyüm. Farklı kişilerle temas halindeyim. Buna taraftarı olduğum Juventus yönetiminden kişiler de dahil. Juventus teknik heyetinden bir isim ki uzun zamandır tanıdığım biri beni aradı ve Suarez’in ekibinin Barselona’daki İtalyan konsolosluğuna gittiğini ve benim üniversitemin İtalyanca dil sınavı yapıp yapmadığını sormak istediğini söyledi." ifadelerini kullandı.

La Gazzetta dello Sport’a da konuşan Oliviero, Paratici ile hayatında sadece bir kez konuştuğunu belirterek, "Birileri, Paratici’nin beni arayıp, ’Onu bu sınavdan geçirmemiz lazım’ dediğini söylüyor ama bu doğru değil." dedi.

Luis Suarez’in dil sınavı macerası

Yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Barcelona’da forma giyen Uruguaylı golcü Luis Suarez ile yakından ilgilenmişti. Ancak Suarez’in İtalyan ekibine transfer olabilmesi için Avrupa Birliği dışı futbolcu statüsünden çıkması gerekiyordu. Bunun için İtalyan eşi üzerinden bu ülkenin vatandaşlığını almak isteyen Suarez, B1 seviyesinde İtalyanca dili yeterlilik belgesi almak için 17 Eylül’de Perugia Yabancılar Üniversitesi’ne gelerek sınava girmişti.

Suarez’in İtalyan vatandaşlığını alabilmesi için geçen hafta günübirlik Perugia’ya gelerek hızlı biçimde sınava girmesi ve bunda başarılı olduğunun açıklanması, İtalya’dan vatandaşlık bekleyen düzenli göçmenler başta olmak üzere kamuoyunun tepkisini çekmişti.

İtalyan mali polisi, 22 Eylül’de Suarez’in dil sınavına ilişkin Perugia Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturma başlatması üzerine harekete geçmiş ve üniversitede arama yapmıştı.

Ayrıca Luis Suarez’in dil sınavından mutlaka geçirilmesi ve bunun için gerekli kolaylığın sağlanması, konuların önceden kendisine verilmesi gibi taleplerin konunun ilgili muhatapları arasında görüşüldüğüne dair dinleme kayıtları basına yansımıştı.

AA