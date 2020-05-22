Juventus, Arthur transferi için ümitlendi

İtalyan devi Juventus, bir süredir Barcelona'dan kadrosuna katmak istediği Arthur konusunda ümitlerini artırdı.

Gazzetta dello Sport'a göre Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien, Brezilyalı oyuncuyu önümüzdeki sezon öncelikli tercihleri arasında görmüyor. Bu durumun da transferde Juventus'a avantaj sağlayabileceği belirtiliyor.

Son gelişmelere kadar Arthur'un Barcelona'dan ayrılmak istemediği belirtilmekteydi.

Barcelona'nın da Juventus'tan Miralem Pjanic ile ilgilenmesi gündeme gelen takas iddialarını yeniden canlandırabilir.