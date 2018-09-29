Justin Carter, Al Ahli Dubai ile anlaşma sağladı

Ülkemizde; Vestelspor, Tire Belediyespor, Uşak Sportif, Galatasaray ve Pınar Karşıyaka formaları giyen Birleşik Amerikalı skorer guard Justin Carter, bu kez Birleşik Arap Emirlikleri macerasına hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezonu Kazakistan ekibi BC Astana'da geçiren 31 yaşındaki ve 1.93 boyundaki Carter, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ahli Dubai ile anlaşma sağladı.

Geride bıraktığımız sezonda VTB United League All-Star organizasyonunda da yer alan Carter, sezonu Kazakistan Ligi ve Kazakistan Kupası şampiyonlukları ile kapatmıştı.

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