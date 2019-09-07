Jürgen Klopp’u bir Türk kurtardı!

Klopp, “Şampiyonluk kutlamalarından sonra bir kamyon kasasında uyandım. Tek başımaydım. Kamyondan indim ve kendimi bir fabrika bahçesinde buldum. Sonra bahçede Borussia Dortmund CEO’su Hans-Joachim Watzke’nin olduğunu fark ettim. Yola çıktık ve bir arabayı durdurduk. Arabayı bir Türk sürüyordu. Adam önce bizi götürmeyi kabul etmedi. Watzke, cebinden 200 Euro çıkardı ve adam bizi arabaya aldı. Bir yerden sesler geliyordu. ‘Neler oluyor?’ dedim. Hayal gördüğümü sandım ama görmüyordum. Arabanın bagajı tavuk doluydu” dedi.