Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, Newcastle United'ın satılmasına tepki gösterdi ve futbolda yeni bir süper gücün doğduğunun altını çizdi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Jürgen Klopp, Newcastle United'ın dünyanın en zengin kulüplerinden biri olmasına neden olan satışa tepki göstererek, "Futbol için ne anlama gelecek? Birkaç ay önce, 12 kulübün Süper Lig kurmaya çalıştığı futbol dünyasında büyük bir sorun yaşadık." ifadelerinde bulundu.

Sözlerine devam eden başarılı teknik adam, "Süper Lig kurulmadı ama bir süper takım yaratmak hemen hemen aynı şey. Newcastle taraftarları mutlu olacaktır ama bizim için bu sadece yeni bir süper gücün geldiğini gösteriyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.







