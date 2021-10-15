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Jürgen Klopp'tan Newcastle United'a tepki!

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Newcastle United'ın Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyuma satılmasına tepki gösterdi.

15 Ekim 2021, Cuma 18:23 Son Güncelleme:
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Jürgen Klopp'tan Newcastle United'a tepki!

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, Newcastle United'ın satılmasına tepki gösterdi ve futbolda yeni bir süper gücün doğduğunun altını çizdi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Jürgen Klopp, Newcastle United'ın dünyanın en zengin kulüplerinden biri olmasına neden olan satışa tepki göstererek, "Futbol için ne anlama gelecek? Birkaç ay önce, 12 kulübün Süper Lig kurmaya çalıştığı futbol dünyasında büyük bir sorun yaşadık." ifadelerinde bulundu.

Sözlerine devam eden başarılı teknik adam, "Süper Lig kurulmadı ama bir süper takım yaratmak hemen hemen aynı şey. Newcastle taraftarları mutlu olacaktır ama bizim için bu sadece yeni bir süper gücün geldiğini gösteriyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.


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