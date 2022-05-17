İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Real Madrid'e transferi gündemde yer alan Fransız yıldız Kylian Mbappe ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Premier Lig'de Southampton ile oynayacakları maç öncesinde konuşan Jürgen Klopp, "Elbette Kylian ile ilgileniyoruz. Kör değiliz, tabi ki onu beğeniyoruz. Eğer Mbappe'yi beğenmiyorsanız kendinizi sorgulamanız gerekiyor. Ama biz bu savaşın bir parçası olamayız, başka kulüpler olmalı. O hala harika bir oyuncu. Liverpool ile Kylian Mbappe arasında size söyleyecek bir şeyim yok." sözlerini dile getirdi.

Ligue 1'de yılın futbolcusu

Fransa Ligue 1'de yılın oyuncusu seçilen Mbappe düzenlenen ödül töreninde kararını neredeyse verdiğini ve çok yakında açıklayacağını söylemişti.

Adım adım Real Madrid'e

PSG ile şampiyonluğa ulaşan Kylian Mbappe, ligde bu sezon 34 maçta gösterdiği 25 gol ve 19 asistlik performansa imza atarken geçtiğimiz günlerde çıkan haberlere göre Mbappe tercihini Real Madrid'den yana kullandı. PSG'nin sözleşme uzatma tekliflerini kabul etmeyen Fransız yıldızın İspanyol devi ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edilirken 25 milyon Euro da maaş alacağı ileri sürüldü.



