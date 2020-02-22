İngiltere Premier Ligi’nde adım adım şampiyonluğa ilerleyen ve en yakın rakibi Manchester City’nin 22 puan önünde 76 puanla zirvede yer alan Liverpool’un hocası Jürgen Klopp’a, 10 yaşındaki Daragh isimli bir Manchester United taraftarı mektup gönderdi. Alman hoca, kendisinden bir sonraki maçı kaybetmelerini isteyen Daragh’a, cevap mektubu yazdı. İşte özetle iki mektupta yazanlar;

Daragh’ın mesajı

“Sevgili Jürgen. Benim adım Daragh. Manchester United taraftarıyım ve bir şikayet nedeniyle sana yazıyorum. Liverpool çok fazla maç kazanıyor. 9 maç daha kazanırsanız, İngiliz futbolundaki en büyük namağlup seriye (2004/Arsenal 49 maç) ulaşacaksınız. Bir United taraftarı olarak bu beni çok üzer. Lütfen Liverpool’un sıradaki maçını kaybetmesini sağla. İzin ver, rakip takımlar gol atsın. Umarım ikna edici olmuşumdur ve bir daha maç kazanmayıp şampiyon olmazsınız.”

Hocanın yanıtı

“Mektubun için teşekkür ederim. Ne yazık ki bu isteğini yerine getiremem. Liverpool’un kaybetmesini istediğin kadar, ben de kazanmasını isteyen milyonları üzmek istemiyorum. Geçmişte maçlar kaybettik, gelecekte de kaybedeceğiz. Çünkü futbol bu. 10 yaşındayken her şeyin istediğin gibi olacağını düşünüyorsun ama 52 yaşında biri olarak sana söyleyebilirim ki, kesinlikle öyle olmuyor. Takımlarımız birbirlerine büyük saygı duyuyor. Bu benim için futboldaki en önemli şey. Kendine iyi bak, iyi şanslar.”