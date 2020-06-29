30 yıl aradan sonra Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Liverpool'da menajer Jürgen Klopp'tan, zaferi kutlayan taraftara uyarı geldi. Liverpool Echo gazetesinde açık bir mektup yazan Alman teknik adam, sevinç gösterilerinin abartılmasının corona virüs salgınının bitirilmesi için harcanan tüm çabanın boşa gitmesine neden olabileceğini ve bundan dolayı taraftarların çok dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Klopp, "Zaferi kutlayın ama sevinç gösterilerinizi belli sınırlar içinde gerçekleştirin. Bu korkunç hastalığın yayılmaması için lütfen çok dikkatli olun. Eğer şartlar farklı olsaydı bu şampiyonluğu geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz Şampiyonlar Ligi zaferinden daha görkemli bir şekilde hep birlikte kutlardık." ifadesini kullandı.

beIN Sports