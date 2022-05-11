İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'u n teknik direktörü Jürgen Klopp, şampiyonluk mücadelesi verdikleri Manchester City'nin yeni transferi Erling Haaland hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Daily Mail'de yer alan habere göre Premier Lig'de Aston Villa'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Jürgen Klopp, Haaland transferinin Manchester City^yi güçlendirip güçlendirmediğine yönelik soruya, "Çok fazla. O iyi bir oyuncu. City hiçbir zaman tek oyuncuyla kazanan bir takım olmadı ve olmayacak. Özel bir oynama şekilleri var ve bence Erling sahaya adımını attığı an çok fazla gol atabileceğini anlayacak, bunu sevecek. O gerçek bir canavar." sözleri ile cevap verdi.

"Maalesef iyi bir transfer "

Haaland'ın iyi bir transfer olduğuna da değinen Alman teknik adam, "Dortmund'da birkaç kez sakatlandı ama formda olduğunda gerçek bir canavar oluyor. Maalesef, o gerçekten iyi bir transfer." dedi.

Manchester City geçtiğimiz gün yayınladığı açıklamada Erling Haaland'ın transferi konusunda Borussia Dortmund ile prensip anlaşmasına vardıklarını ve Norveçli golcünün 1 Temmuz 2022'den itibaren kadroya katılacağını duyurmuştu.

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