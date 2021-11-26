Premier Lig'in 12. haftasında Liverpool'un Arsenal'i 4-0 mağlup ettiği maçta iki takımın teknik direktörleri Jürgen Klopp ile Mikel Arteta arasında yaşanan gerilim karşılaşmaya damga vurmuştu.

Bu olayın yankıları devam ederken Jürgen Klopp, Arsenal taraftarlarını kızdıracak açıklamalarda bulundu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Klopp, Premier Lig'i değerlendirirken Arsenal'i alt sıra takımlardan biri olarak nitelendirdi ve "Premier Lig her yıl gelişiyor. Yalnızca üst sıra takımlar değil, bu gelişimi alt sıra takımlarında da görebilirsiniz. Brighton, Villa, Arsenal, Wolves... Bu lig çok güçlü, gerçekten zorlu ve heyecan verici. Kesinlikle en iyi lig." ifadelerinde bulundu.



